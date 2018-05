Le vétéran du MHB (35 ans) a fait très fort contre Toulouse ce jeudi soir, en inscrivant pas moins de 12 buts, son nouveau record personnel en championnat. Et au micro de beIN SPORTS, l'ailier a couronné sa performance et la victoire de son équipe (34-26) en annonçant qu'il avait signé pour une saison de plus avec Montpellier. Ne reste plus désormais qu'un titre de champion de France à aller chercher pour le MHB, leader du classement devant le PSG.