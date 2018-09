Le PSG se fait déchirer

Le choc en ouverture de la 4e journée de la Lidl Star Ligue opposait Nîmes et le PSG, deux équipes invaincues qui le restent après le match nul (28-28, mi-temps : 11-11) qui a conclu mercredi les débats au Parnasse. Les Gardois, s'ils ne rééditent pas l'exploit de la saison passée lorsqu'ils avaient dominé le club de la capitale (26-24) devant leur public, confirment néanmoins leur meilleur début de saison depuis 14 ans.

Au terme d'un gros combat physique livré aux champions de France et dans le sillage d'un Rémi Desbonnet colossal (13 arrêts), notamment dans une fin de rencontre irrespirable où le chassé-croisé aura été incessant entre les 2 équipes. Surpris par l’intensité du début de match, Paris, malgré les 9 buts de Nedim Remili, qui permettaient notamment d’infliger un 11-5 aux Nîmois, aura coincé en attaque (28/51). A l’image de cette ultime possession non convertie.

"Il y a de la frustration évidemment, parce qu'on a répondu présent, commentait au micro de beIN SPORTS un Nikola Karabatic, dont le maillot totalement déchiré sur le torse disait tout de cette fameuse intensité nîmoise. Malheureusement ici, il faut plus que le handball... On a fait ce qu'on a pu, ça se joue à pas grand chose, des détails. Ce soir (mercredi), c'est un bilan mitigé. C'est bien de ne pas avoir perdu, parce qu'ici c'est très compliqué ; Nîmes a très bien défendu. Il faut continuer dans cette voie." Rémi Desbonnet, lui, avait cette réflexion savoureuse : "On s'est fait la réflexion qu'ils avaient tous le maillot col en V et ce n’était pas le cas avant le match. (…) On nous aurait dit qu'on aurait 7 points après le PSG..."