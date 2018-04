(D): Metz et Brest dans le dernier carré 

Le dernier carré de la Ligue féminine de handball (LFH) est complet. Après Nantes et Besançon la veille, les Messines et les Brestoises décrochent à leur tour leur billet.

Samedi, aux Arènes, Metz a confirmé son large succès de l'aller en disposant une nouvelle fois du Chambray Touraine (39-29, mi-temps : 17-15). Les joueuses d'Emmanuel Mayonnade font la différence en seconde période, malgré les 12 buts de Vanessa Boutrouille, et affronteront Nantes en demi-finales.

Le duel aura été plus serré entre Brest et Fleury Loiret Handball, qui tient les Bretonnes en échec (28-28, mi-temps : 12-14) dans leur salle. Cléopatre Darleux et ses coéquipières devront sans doute élever leur niveau de jeu dans la demi-finale à venir face à Besançon.