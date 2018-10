Chambéry s'en sort bien

Chambéry et Saint-Raphaël ont livré un match de haut niveau, ce jeudi au Phare à l'occasion de la 7e journée de la Lidl Starligue. Après six victoires en autant de matches de championnat, les Savoyards partaient logiquement favoris, mais ont dû vraiment batailler pour obtenir le point du match nul en toute fin de match. Particulièrement efficaces, à l'image de Raphaël Caucheteux (9 buts) et Vadim Gayduchenko (6 buts), les Raphaëlois ont pris le match par le bon bout et contraint leurs adversaires à courir derrière le score durant toute la rencontre.

Si Fahrudin Melic (9 réalisations lui aussi), auteur d'un tir de son propre camp dans le but vide, permettait aux locaux de regagner les vestiaires à la pause avec un seul but de retard (16-17, 30e), les visiteurs ont de nouveau creusé l'écart en seconde période comptant jusqu'à quatre buts d'avance à l'entame du dernier quart d'heure (22-25, 45e). Mais un problème technique, une panne de chronomètre, va faire les affaires des Chambériens.

Dipanda: "On a fait un super match"

Adrien Dipanda

Perturbés, les Raphaëlois vont mal gérer leur dernière possession et donner l'occasion à Chambéry d'égaliser à dix secondes de la fin grâce à Niko Mindegia Elizaga (31-31, 60e). "A la fin, on doit calculer 14 secondes (à cause du chronomètre en panne, ndlr). On ne sait pas où on en est, ça ne devrait pas arriver, ce n'est pas acceptable à ce niveau. C'est un fait de jeu, ça peut arriver. Ce que je retiens c'est qu'on a fait un super match. Mais on a eu la balle pour gagner ce match et c'est toujours un peu rageant. On prend ce nul même si on était venu chercher la victoire", a confié le capitaine raphaëlois Adrien Dipanda sur beIN SPORTS.

Du côté de Chambéry, à noter la très belle performance de Julien Terrier, habituel gardien remplaçant, auteur de plusieurs parades décisives (13 arrêts). Ce résultat fait les affaires de Nantes, désormais seul leader avec un point d'avance sur le club savoyard. Saint-Raphaël est sixième, à trois points de Montpellier, qui a un match en retard (face au PSG le 8 décembre).