4 sur 4 pour Chambéry 

Après le match nul (28-28) entre Nîmes et PSG, qui a ouvert la 4e journée de Lidl Star Ligue, et en attendant le choc entre Nantes et Montpellier jeudi (20h45), c'est Chambéry, autre équipe invaincue, qui poursuit son parcours parfait en allant s'imposer ce mercredi, sur le terrain d'Aix (25-26), grâce notamment aux 14 arrêts de Yann Genty.

En attendant le ✴️ Match des Etoiles ✴️ Nantes Montpellier, découvrez les premiers résultats de la #J04



Toutes les Stats de la soirée https://t.co/c9doyeYY6e pic.twitter.com/miabAnUsau — Lidl Starligue (@LidlStarligue) 26 septembre 2018

Dans les autres matches du soir, on retiendra les premières victoires de Dunkerque, qui domine Ivry à domicile (25-21) avec 7 buts notamment de Kornel Nagy, et de Saint-Raphaël, large vainqueur de Pontault-Combault (40-28) grâce à Alexander Lyngaard (9 buts) et Raphaël Caucheteux (8 buts). Enfin, Cesson-Rennes va l'emporter à Istres (26-30).