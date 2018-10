Ramos, une attitude qui ne passe pas

"Honteux !" Une partie de la presse anglaise s’insurge contre l'attitude de Sergio Ramos lors de la victoire de l'Angleterre face à l'Espagne (3-2). Les réseaux sociaux regorgent de vidéos où l’on voit Sterling au sol et Sergio Ramos se rapprocher avant de lui marcher dessus et de partir tranquillement se replacer. Le caractère volontaire de la faute paraît flagrant puisque le défenseur espagnol fait un écart pour aller vers le Britannique.

"Avez-vous vu la scandaleuse action que l’arbitre n’a pas vu", lance l’Express tandis que Metro se demande comment il a pu échapper au carton rouge. Le Daily Star parle des images "chocs" et évoque également un "scandale".

England fans in uproar over Sergio Ramos https://t.co/3TkuNzF6K1 pic.twitter.com/CqL37c8GOw — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 15 octobre 2018

Il n’en fallait pas plus pour que la presse anglaise effectue le parallèle avec la finale de la dernière Ligue des champions qui avait opposé le Real Madrid à Liverpool et cette faute commise sur Mohamed Salah. L’Egyptien avait alors été contraint de céder sa place en raison d’une blessure à l’épaule.

Sergio Ramos est une nouvelle fois pointé du doigt et ce n’est pas sa prestation d’ensemble, malgré un but dans le temps additionnel, qui fera oublier cette détestable attitude.