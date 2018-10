Portugal: La compo contre la Pologne

Bien lancé dans le groupe 3 de la Ligue A des nations après un succès contre l'Italie (1-0), le Portugal enchaîne ce jeudi soir par un déplacement en Pologne pour le compte de la 2e levée de l'épreuve. Le sélectionneur Fernando Santos a dévoilé son onze de départ, sans surprise aucune.

Trois Silva seront notamment chargés de faire la différence aux avant-postes, Bernardo, André et Rafa. Dans les rangs adverses, Arkadiusz Milik débute sur le banc, barré par Robert Lewandowski et Krzysztof Piatek. Le Monégasque Kamil Glik et l'ancien Parisien Grzegorz Krychowiak sont également titularisés, tout comme l'Amiénois Rafal Kurzawa. Le onze de départ: Rui Patricio - Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui - Ruben Neves, William Carvalho, Pizzi - Rafa Silva, André Silva, Bernardo Silva.