Buteur face à l’Allemagne samedi soir à Amsterdam (3-0), Virgil van Dijk ne disputera pas le prochain match des Pays-Bas contre la Belgique, mardi à Bruxelles. Le défenseur et capitaine néerlandais, qui souffre toujours d’une douleur aux côtes contractée lors d’une rencontre de Premier League entre son club de Liverpool et Southampton, a été libéré dimanche par le staff des Oranje et rentre donc en Angleterre pour se soigner et préparer les prochaines échéances avec les Reds.