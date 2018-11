Mitrovic foire sa Panenka mais la Serbie gagne

La Serbie a battu le Monténégro (2-1), ce samedi en Ligue C de Ligue des nations, écartant son adversaire de la course à la montée dans le groupe 4. Grâce à Adem Ljajic (30e) et Aleksandar Mitrovic (32e), les Serbes ont résisté malgré la réduction de l'écart de Stefan Mugosa (70e).

Buteur, l'attaquant de Fulham a aussi raté un penalty en ne cadrant pas une tentative de Panenka (38e). Avec 11 points en cinq matches, la Serbie est idéalement lancée pour accéder en Ligue B. Seule la Roumanie peut revenir si elle bat la Lituanie.