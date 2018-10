L'Italie, ça gagne enfin

Un succès à l'italienne... Roberto Mancini était ivre de joie, dimanche soir, au coup de sifflet final de la rencontre qui opposait la Pologne à l'Italie à Chorzow, pour le compte de la Ligue A des nations. Car la Nazionale l'a emporté (0-1) à l'extérieur, un mois après n'avoir pas réussi à faire mieux que match nul (1-1) face à ce même adversaire à Bologne. Et les partenaires de Leonardo Bonucci n'avaient plus connu le succès depuis cinq matches et une opposition amicale contre l'Arabie Saoudite (2-1) à la fin du mois de mai. Ce qui n'avait pas empêché, en pleine Coupe du monde, le nouveau sélectionneur de déclarer, début juillet: "Les tifosi que je rencontre me disent souvent que nous aurions le niveau pour être en Russie au regard des équipes qui y sont, et je partage leur avis. En dehors du Brésil, il n'y a aucune équipe nationale présente là-bas qui nous est supérieure."

Ces propos en avaient surpris plus d'un à l'époque, tant les Transalpins semblent encore bien loin du plus haut niveau mondial. Mais il y a des motifs de satisfaction ce dimanche soir, outre le résultat positif obtenu à l'arraché, sur un corner de la dernière chance frappé par Lorenzo Insigne, dévié par Kevin Lasagna et propulsé dans le but au second poteau par Cristiano Biraghi (90e+2). Une bien belle façon pour le défenseur de la Fiorentina de célébrer son premier but à l'échelle internationale, pour sa troisième cape. Celui-ci n'est d'ailleurs pas immérité, tant l'Italie s'est montré la plus déterminée et la plus entreprenante sur la pelouse dimanche soir.

Jorginho avait donné le ton en touchant la barre transversale dès la première minute de jeu. Au total, par deux fois les visiteurs toucheront du bois quand ils ne tomberont pas sur un Wojciech Szczesny inspiré et brillant. Derrière, malgré la présence des expérimentés Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, il y a eu des alertes sur le but de Gianluigi Donnarumma, mais Piotr Zielinski, Kamil Grosicki ou encore Arkadiusz Milik ont manqué d'adresse et d'efficacité pour enfoncer un peu plus cette fragile Squadra Azzurra. Au lieu de cela, ce but de Cristiano Biraghi permet aux Transalpins de se relancer avant d'accueillir le Portugal à San Siro le 17 novembre prochain, et d'envoyer au passage Robert Lewandowski et ses partenaires en Ligue B.