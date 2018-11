La vengeance est un plat qui se déguste tiède en Croatie. Deux mois après la gifle reçue en Espagne (0-6), les vice-champions du monde ont pris leur revanche jeudi à Zagreb, en faisant peut-être encore plus mal à la Roja. L’écart n’est pas aussi large (3-2), mais le scénario est cruel et pourrait coûter plus que les trois points aux joueurs de Luis Enrique. Alors qu’ils pouvaient se qualifier dès ce soir pour le dernier carré de la Ligue des nations, en juin 2019, les Espagnols ne sont désormais plus à l’abri.

Tout s’est joué en seconde période dans cette rencontre d’abord insipide, puis complètement dingue. Kramaric a été le premier à ouvrir le feu (1-0, 54e), mais les Croates n’ont pas mené bien longtemps puisque Ceballos a égalisé dans la foulée (1-1, 56e). Jedvaj a ensuite redonné l’avantage aux siens (2-1, 69e) avant que Ramos, sur un penalty consécutif à une main, n’égalise à nouveau pour les Ibères (2-2, 78e). Qui, à cet instant, comptaient trois longueurs d’avance sur l’Angleterre en tête du groupe.

Mais au bout du temps additionnel, Jedvaj a surgi sur une frappe repoussée dans ses pieds par De Gea (3-2, 90e+3) pour signer un doublé et, surtout, tout relancer. Si elle reste leader de sa poule, l’Espagne n’a plus son destin entre ses mains. Le vainqueur du prochain match entre Anglais et Croates, dimanche au Wembley Stadium, ira au "Final Four" de la compétition et le perdant sera relégué en Ligue B. En cas de résultat nul, en revanche, ce sont bien les coéquipiers de Morata qui passeraient. Quel suspense !