La victoire de l'Angleterre, lundi soir, en Espagne (2-3), a été celle du jeu de contre des Three Lions, avec un plan de jeu bien établi, autour du capitaine Harry Kane, censé jouer en point d'appui et en pivot pour les flèches, Raheem Sterling et Marcus Rashford. Avec un doublé du Citizen et un but du Red Devil, les hommes de Gareth Southgate menaient 3-0 à la mi-temps. Mais la rencontre aurait pu basculer peu après l'heure de jeu.

Alors que l'inévitable Paco Alcacer venait de réduire l'écart (58e), Jordan Pickford a tenté un dribble derrière la jambe d'appui, mais il s'est emmêlé les pinceaux. Rodrigo a récupéré le cuir pour filer vers le but vide, mais le gardien d'Everton s'est accroché, en utilisant ses mains pour freiner l'attaquant de Valence, avant de réaliser un tacle parfait pour empêcher le but. Il y aurait pu avoir 2-3 (bien avant le but de Ramos à la 97e minute), ou penalty et carton rouge, il n'y aura finalement qu'un corner sans conséquence. Ce qui permet à Pickford de quelque peu fanfaronner.

"C'était idiot"

"J'ai d'abord essayé de relancer dans l'axe, mais il (Rodrigo) m'a bloqué l'angle de passe, a expliqué le gardien de 24 ans sur Sky Sports. Le ballon m'est resté dans les pieds, alors j'ai essayé de faire une bonne vieille Cruyff (le dribble derrière la jambe d'appui était une spécialité du Néerlandais, ndlr), mais ça n'a pas marché. J'ai cette attitude de ne rien lâcher ensuite, et j'ai eu un petit coup de chance. Le principal est que le ballon ne soit pas allé dans les filets. Ce n'est pas à moi de dire s'il y avait penalty."

"C'était penalty et il aurait dû être exclu." Jamie Redknapp

Son sélectionneur, Gareth Southgate, n'avait pas l'air franchement ravi, et s'est contenté de dire qu'il aurait "une discussion privée" avec son gardien titulaire. En revanche, les consultants anglais ne se sont pas privés pour fusiller Pickford. "C'était idiot, a jugé Jamie Carragher. Ce n'est pas parce que vous voulez repartir de derrière que votre gardien doit garder le ballon aussi longtemps. Il y avait penalty, il le retient." Même son de cloche pour un autre ancien joueur des Reds, Jamie Redknapp: "C'était penalty et il aurait dû être exclu. Il a eu de la chance. Surtout avec l'arbitre de surface juste derrière le but. Je n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas vu la faute."

En revanche, l'ancien arbitre Mark Clattenburg, consultant pour le Daily Mail, estime que ses confrères ont bien fait de ne pas siffler. Selon lui, c'est l'attaquant espagnol qui a d'abord mis la main sur Pickford, avant que les deux joueurs ne s'accrochent. Pas de faute, donc. L'arbitrage à l'anglaise.