Roberto Martinez avait du mal à expliquer la déroute de la Belgique en Suisse (5-2), dimanche soir en Ligue des Nations, alors que les Diables Rouges menaient 2-0 après 20 minutes de jeu suite au doublé de Thorgan Hazard.

"La manière dont nous avons perdu ce match est très douloureuse, a réagi le sélectionneur belge, relaye la Dernière Heure. Si votre adversaire vous balaie, c’est plus facile à accepter. Mais là, en menant 0-2, nous ne pouvions pas laisser échapper cet avantage."

Martinez a dû mal à admettre que son équipe a sombré sur le plan mental. "À la mi-temps (à 3-2, ndlr), j’ai senti que le groupe avait encore beaucoup de conviction, explique l'ancien coach d'Everton. Non, ce n’était pas de l’arrogance. Nous avons simplement mal défendu. Nous avons perdu le contrôle et la concentration. On a tout oublié. On a mal défendu et on ne formait plus de bloc. Nous avons même pris un but après un corner pour nous…"