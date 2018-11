Ligue des Nations : Les Pays-Bas éliminent les Bleus !

L'équipe de France était forcément attentive, ce lundi soir, au duel entre l'Allemagne et les Pays-Bas dans le cadre de la dernière journée de la Ligue A des nations. Un succès allemand et les Bleus étaient assurés de participer au Final Four de juin prochain. Les champions du monde 2014 ont mené de deux buts, par le biais de Timo Werner (9e) et Leroy Sané (19e), mais n'ont pas su tenir le gain du match, pour finalement se contenter d'un nul (2-2) après des réalisations de Quincy Promes (85e) et Virgil van Dijk (90e+1).

Ce sont donc les Bataves qui terminent en tête du groupe 1, à égalité de points (7) avec les Français mais avec une meilleure différence de buts, et qui participeront au Final Four, du 5 au 9 juin prochains, en compagnie de la Suisse, de l'Angleterre et du Portugal. La troupe de Joachim Löw est elle reléguée en Ligue B.