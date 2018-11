Les Pays-Bas achèvent les Bleus

Depuis leur retraite de Clairefontaine, les Bleus de Didier Deschamps y ont forcément cru... Jusque dans les derniers instants de la confrontation entre l'Allemagne et les Pays-Bas ce lundi soir, les Tricolores étaient en passe de valider leur billet pour le Final Four de juin prochain, et de viser ainsi la victoire finale en Ligue des nations, et une qualification directe pour l'Euro 2020. Oui mais voilà, ces Bataves, loin d'être aussi flamboyants que vendredi dernier à Rotterdam, ont arraché le nul (2-2) sur la pelouse de la Veltins Arena et terminent donc en tête du groupe 1.

Après avoir donné une petite leçon collective aux champions du monde (2-0), les Oranje ont autrement souffert de l'autre côté du Rhin. Durant une bonne partie de la rencontre, de match il n'y a pas vraiment eu... Ronald Koeman, qui avait notamment choisi de changer son flanc droit avec les titularisations du Lyonnais Kenny Tete et de Quincy Promes, était alors confronté aux limites de son jeune groupe. Pour preuve, les véloces attaquants allemands ont promptement fait la différence dans cette rencontre, par l'intermédiaire de Timo Werner (1-0, 9e), mis sur orbite par Serge Gnabry. Dix minutes plus tard, c'est Toni Kroos, de retour dans le onze au même titre que Mats Hummels, qui envoie une offrande vers Leroy Sané pour le break (2-0, 19e). Les Bataves sont méconnaissables, mais ne lâchent pas pour autant. La récompense viendra, tardivement, mais n'en sera que plus belle, comme la désillusion n'en sera que plus dure pour Hugo Lloris et consorts.

Quincy Promes redonne en effet espoir aux siens (85e), et remotive les Néerlandais à jeter leurs dernières forces dans la bataille. Et comme un symbole, c'est le capitaine, Virgil van Dijk, qui endosse le costume du héros (90e+1) en offrant la première place du groupe 1 à une nation privée du dernier Mondial, à la faveur d'une différence de buts particulière meilleure que celle des Français. Du 5 au 9 juin prochains, les Pays-Bas se frotteront donc à la Suisse, l'Angleterre et au Portugal entre Porto et Guimaraes pour la victoire finale. Les Bleus devront eux patienter jusqu'au 2 décembre pour connaître leur programme des éliminatoires de l'Euro 2020...