Le Portugal enchaîne en Pologne

Vainqueur de l'Italie (1-0) en ouverture de cette compétition, le Portugal s'est offert jeudi soir un second succès en Ligue A des nations. Les champions d'Europe en titre l'ont emporté (2-3) en Pologne, pour prendre la tête du groupe 3 avec six points d'avance sur leurs victimes du jour et les Transalpins.

Les Lusitaniens, toujours orphelins de Cristiano Ronaldo, avaient concédé le premier but de la rencontre à Krzysztof Piatek (1-0, 18e) avant de réagir. André Silva (1-1, 31e), Kamil Glik contre son camp (1-2, 43e) et Bernardo Silva (1-3, 52e) ont permis aux visiteurs de se mettre à l'abri, avant une ultime banderille polonaise plantée par Jakub Blaszczykowski (2-3, 77e).