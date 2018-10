Le pays de Galles à la relance

Corrigé jeudi dernier en amical à domicile par l'Espagne (1-4), le pays de Galles a réagi ce mardi soir, en Ligue B des nations. En déplacement en Irlande, les Gallois, toujours privés de Gareth Bale, sont allés chercher un précieux succès (0-1), grâce à un but du jeune attaquant Harry Wilson qui propulse son équipe en tête du groupe 4. Dans le groupe 1, l'Ukraine a dominé la République tchèque (1-0) et reste invincible.

En Ligue C, la Norvège a battu la Bulgarie (1-0), alors que Chypre est parvenu à prendre un point en Slovénie (1-1). En Ligue D, le Kazakhstan et l'Arménie ont respectivement corrigé Andorre (4-0) et la Macédoine (4-0). Gibraltar a pris l'ascendant sur le Liechtenstein (2-1), alors que la Géorgie s'est largement imposée (0-3) en Lettonie.