L'Angleterre s'est bien vengée !

Jamais l’Espagne n’avait concédé trois buts sur ses terres dans une compétition officielle. C’est dire la performance des Trois Lions qui ce lundi à Séville ont signé leur toute première victoire en terrain ibère depuis 1987. Invaincue à domicile en match officiel depuis son faux pas devant la Grèce aux éliminatoires de l’Euro 2004, un jour de juin 2003, la Roja a donc craqué face à l’Angleterre, au bout d’une série de 34 succès et quatre nuls.

Impuissante face aux assauts menés par un Kane qui, s’il n’a toujours pas marqué depuis la Coupe du monde, s’est révélé décisif sur chacun des buts anglais du soir, l’Espagne avait pourtant la qualification pour les demi-finales de la Ligue des nations à portée de crampons. Forts de leur carton sur la Croatie (6-0) et leur déplacement victorieux à Wembley (1-2) le mois dernier, les hommes de Luis Enrique ont bien tiré les premiers dans cette partie. Seulement la baraka de Pickford et le réalisme britannique ont eu raison de leur allant.

Doublé inédit de Sterling

C’est à Sterling qu’est revenu l’honneur d’ouvrir la marque, non sans un service millimétré de Rashford, pour une première en sélection de la part du Citizen depuis octobre 2015 (0-1, 17e). Une éternité. Avant la demi-heure de jeu, Rashford endossait à son tour le costume de buteur, servi sur un plateau quant à lui par Kane (0-2, 29e). Puis dans l’euphorie, Sterling y allait de son doublé, encore une fois avec le concours de Kane (0-3, 38e). Avec à la clef un doublé inédit sous les drapeaux pour l’intéressé et, de fait, une deuxième passe décisive au crédit du joueur de Tottenham qui n’avait jamais été aussi altruiste avec l’Angleterre.

Bien sûr, la Roja, poussée par son public, a bien fini par relever la tête. Alcacer, en feu cette saison avec Dortmund, a sonné la révolte à son entrée en jeu en catapultant dans les filets et de la tête un corner distillé par Asensio (1-3, 58e). Et l’Espagne aurait pu (dû ?) bénéficier d’un penalty dans la foulée pour une faute de Pickford sur Rodrigo (64e). Là résidera le principal regret des coéquipiers d’un Ramos qui dans le temps additionnel a réduit au minimum l’écart, d’une tête plongeante appliquée (90e +7). Voilà les Anglais relancés dans la course à cette Finale à 4 de la Ligue des nations. Les matches Croatie-Espagne (15 novembre) et Angleterre-Croatie (18 novembre) dans cette perspective vaudront leur pesant d’or.