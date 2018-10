La Ligue des nations, Meunier n'aime pas ça

Après une facile victoire en Islande le mois dernier (0-3), la Belgique va disputer son deuxième match en Ligue des nations vendredi soir (20h45) contre la Suisse, à Bruxelles. Cette nouvelle compétition, qui remplace les matches amicaux pour les équipes européennes, a, pour l’instant, dû mal à séduire. Et ce n’est pas Thomas Meunier qui dira le contraire. Avec sa franchise habituelle, le défenseur belge du PSG n’a pas mâché ses mots mercredi en conférence de presse.

"J'ai lu une interview de Jürgen Klopp qui disait que c'est insensé. Je suis d'accord avec lui: c'est mettre des matches pour mettre des matches, a d’abord tonné l’arrière droit depuis Tubize, le "Clairefontaine belge". Depuis mi-août, on a joué plus de dix matches, c'est immense. Pour le bien et la qualité du football, ce serait bien que la FIFA mette un peu de repos."

"Le mieux, c'est de ne rien jouer !"

"Pourtant, le repos est bénéfique pour le spectacle", assure-t-il encore, avant d’être questionné sur le fait que contrairement aux rencontres amicales, ces matches de Ligue des nations peuvent avoir un véritable enjeu. Un argument qui ne l’a visiblement pas convaincu: "Le mieux, c'est de ne rien jouer ! Alors, c'est vrai, s'il faut jouer, autant mettre des matches excitants. Mais pour moi, ce n'est pas nécessaire de mettre ces matches en octobre. Il y a déjà septembre et novembre. En octobre, je ne vois pas l'intérêt. C'est toujours un plaisir de revenir en équipe nationale, mais là, c'est forcer. Après, il y aura le championnat, la coupe, la Ligue des champions et dans trois semaines on revient déjà ici !"