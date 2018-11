La désillusion belge

La meilleure nation au classement Fifa ne participera pas à la phase finale du nouveau bébé de l'UEFA. La Belgique menait 0-2 en Suisse et se dirigeait tranquillement vers le Final Four de la Ligue des nations, ce dimanche à Lucerne. Mais les Diables Rouges ont perdu pied, encaissant cinq buts pour s'incliner lourdement 5-2 ! Ce sont les Helvètes qui terminent en tête du groupe 2 et iront au Portugal en juin.

Les joueurs de Roberto Martinez avaient remporté leurs trois premiers matches de la compétition et jouaient une sorte de finale en Suisse avec l'avantage d'avoir remporté le match aller (2-1). Un nul suffisait alors lorsque Thorgan Hazard a rapidement inscrit un doublé (2e et 17e), l'affaire était pliée. Mais les Suisses n'ont pas abdiqué et un but de Ricardo Rodriguez sur un penalty généreux les a relancés (26e). Bien servi par Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic a égalisé (31e). L'attaquant de Benfica a ensuite donné l'avantage aux locaux en contre-attaque (44e). Sonnés, les Diables Rouges étaient menés mais toujours premiers à la confrontation directe au moment de rejoindre les vestiaires.

Sauf que le cauchemar du 3e de la dernière Coupe du monde ne s'est pas arrêté là. Nico Elvedi a cette fois fait basculer son équipe en tête de la poule en marquant de la tête (61e). Seferovic a enfoncé le clou en fin de rencontre, s'offrant un triplé (85e). "On a fait l'erreur de se relâcher, a admis Thibaut Courtois au micro de la chaîne L'Equipe. On n'a pas le droit au niveau international. Les Suisses avaient l'état d'esprit et, pour nous, plus rien ne fonctionnait. On a pris ce match au sérieux parce qu'on a mené." Cette talentueuse génération belge laisse échapper un nouvelle opportunité de gagner ensemble. Et cette fois, les Bleus n'y sont pour rien.