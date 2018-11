Ronald Koeman est arrivé au chevet d'une sélection malade, qui a raté deux grands événements de suite, l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018, ce qui ne lui était plus arrivé depuis les années 1980. Sous la direction de l'ancien défenseur du FC Barcelone, les Pays-Bas retrouvent des couleurs et affichent un bilan positif (3 victoires, 3 nuls, 2 défaites), qui s'est clairement embelli en octobre avec le match nul contre la Belgique en amical (1-1) et surtout ce succès de prestige face à une Allemagne moribonde (3-0) en Ligue des nations. De quoi donner des ambitions aux Oranje avant de retrouver les Bleus, vendredi soir, à Rotterdam. "Bien sûr que si vous gagnez contre l'Allemagne à domicile, l'étape suivante, c'est battre l'équipe de France", a reconnu Koeman ce jeudi en conférence de presse.

Malgré tout, Koeman se méfie évidemment des hommes de Didier Deschamps, même si les Pays-Bas avaient longtemps résisté aux champions du monde lors du match aller au Stade de France (2-1), au mois de septembre. "Peut-être que le match sera plus dur que celui à Paris, estime ainsi Koeman, qui craint notamment les qualités défensives des Bleus. Si vous analysez le jeu de l'équipe de France, elle joue de façon très compacte. C'est l'une de ses grandes qualités et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a gagné le titre mondial. (...) Nous aimerions dominer le match, mais d'un autre côté, une autre des grandes qualités de l'équipe de France, c'est la contre-attaque."

Quoi qu'il en soit, cette formation des Pays-Bas jouera crânement sa chance, emmenée par son homme en forme, le Lyonnais Memphis Depay, son taulier Virgil van Dijk, et toute une flopée de jeunes talents symbolisée par les pépites de l'Ajax, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, deux joueurs dans le viseur du Barça. "Nous avons une équipe jeune qui a besoin de gagner en expérience, explique Koeman, dont l'équipe aura besoin de deux victoires (face aux Bleus et en Allemagne mardi) pour rallier le Final Four de la Ligue des Nations. Mais l'ambiance dans le groupe et le développement des joueurs rendent les Pays-Bas plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient."