Italie: 3 joueurs forfait, et 2 renforts convoqués

Le 10 octobre prochain, l'Italie sera opposée à l'Ukraine dans le cadre d'une rencontre amicale, et enchaînera quatre jours plus tard par un déplacement en Pologne, pour le compte de la Ligue A des nations (groupe 3). Et ce lundi, Roberto Mancini a appris le forfait de trois des joueurs qu'il avait initialement convoqués: Patrick Cutrone (AC Milan), Alessio Romagnoli (AC Milan) et Danilo D'Ambrosio (Inter Milan).

En retour, le sélectionneur de la Squadra Azzura a retenu Cristiano Piccini et Lorenzo Tonelli.