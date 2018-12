Final Four: Un choc Pays-Bas-Angleterre 

Le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des nations a été effectué lundi et le Portugal, nation hôte, défiera la Suisse le mercredi 5 juin, au Stade du Dragon de Porto.

Le lendemain, les Néerlandais et les Anglais se retrouveront du côté de Guimaraes dans l’autre demi-finale.

La finale et le match pour la troisième place se joueront le dimanche suivant.

CONFIRMED: #NationsLeague semi-finals!



Who will reach the final?





pic.twitter.com/ayMwIdASXs