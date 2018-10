Espagne: Sergio Ramos attend Kane de pied ferme

Ce lundi soir, à partir de 20h45, l'Espagne affronte l'Angleterre dans le cadre de la Ligue des nations, et le duel à venir entre Sergio Ramos et Harry Kane s'annonce particulièrement intense. Le défenseur central du Real Madrid a témoigné son respect pour son adversaire anglais, mais assure que le buteur de Tottenham ne parviendra pas à le surprendre.

"En Premier League, on se concentre peut-être sur le physique, mais il y a aussi beaucoup de joueurs techniques très importants, a expliqué le Merengue en conférence de presse. Et parmi eux, il y a Harry Kane. C'est un attaquant fantastique sur le plan physique, mais techniquement, il peut aussi en surprendre plus d'un. Il pourrait surprendre beaucoup de monde, mais pas moi...".