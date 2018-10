Dzeko porte la Bosnie

Edin Dzeko a inscrit un doublé (27e et 73e) face à l'Irlande du Nord (2-0), lundi soir à Sarajevo dans un match de Ligue des nations.

Ce succès permet à l'attaquant de la Roma et sa sélection de prendre la tête du groupe 3 de la Ligue B.

En Ligue C, si l'Estonie et la Hongrie se sont séparées sur un match nul spectaculaire (3-3), la Finlande a disposé de la Grèce (2-0). En Ligue D, le Luxembourg a facilement dominé Saint-Marin (3-0), alors qu'il n'y a pas eu de buts entre la Biélorussie et la Moldavie (0-0).