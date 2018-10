Croatie: Dalic et le nul ''chanceux''

Au terme d’un match nul et vierge de tout but, concédé à domicile face à l’Angleterre ce vendredi soir, dans le cadre de la Ligue des nations, l’entraîneur croate, Zlatko Dalic est revenu sur la performance de ses troupes lors de la conférence de presse d’après-match. ''Nous avons été chanceux'',a-t-il d’abord admis en revenant sur les deux poteaux d’Eric Dier et Harry Kane, mais également sur les deux occasions vendangées par Marcus Rashford.

Après la gifle reçue face à l’Espagne il y a quelques semaines (6-0), le coach des vice-champions du monde a ensuite ajouté : ''La partie était aussi compliquée que nous pouvions nous y attendre. Mais nous avons bien mieux joué que lors du match face à l’Espagne. On n’a pas joué notre meilleur football, mais nous avons été braves et un peu plus décisifs.''

Enfin, s’il regrette d’avoir dû jouer à huis-clos suite à une sanction infligée par l’Uefa, Dalic se projette déjà sur la prochaine rencontre, en forme de revanche, face à la Roja (le 15 novembre prochain).