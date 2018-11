Bulgarie: Un record de gardien de but est tombé

Vendredi soir, en Ligue C des nations, la Bulgarie a arraché le match nul (1-1) à Chypre, une rencontre marquée par la titularisation d'un certain Georgi Petkov. Le dernier rempart bulgare, âgé de 42 ans, 8 mois et 2 jours est ainsi devenu le gardien de but le plus âgé à jouer un match de niveau international en Europe.

L'intéressé n'avait par ailleurs plus porté le maillot de l'équipe nationale depuis 9 ans ! Et un peu plus tôt cette saison, Petkov, dernier rempart du Slavia Sofia, était devenu le portier le plus âgé à prendre part à une rencontre de l'élite bulgare.