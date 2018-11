Belgique-Hazard: "Un manque de sérieux"

Balayé par la Suisse (2-5) alors qu’elle menait 2-0, dimanche soir en Ligue des nations, la Belgique ne verra pas le Final Four de la compétition en juin prochain. Une déception pour Eden Hazard. "Après le 0-2, on a oublié les automatismes et les bases du football, a réagi le milieu offensif des Diables Rouges sur DH.be. On a oublié de bien défendre en équipe. Le résultat est qu’on s’est pris cinq buts. On mérite de perdre, c’est clair."

S’il estime que "toute l’équipe doit se remettre en question", le joueur de Chelsea pense que "tout n’est pas à jeter". "La déception est là, mais il faut réfléchir et travailler. Rien n’est acquis en football. Les prochains mois seront importants dans nos clubs respectifs. Quand on se retrouvera en sélection, il faudra qu’on revienne avec les pieds sur terre et qu’on gagne nos matches, a-t-il expliqué. Ce qui est arrivé est dû à un manque de sérieux."