Allemagne: Uth titulaire aux Pays-Bas, Draxler et Sané sur le banc

Alors que Marco Reus est blessé, Joachim Löw offre à Mark Uth sa première sélection et titularisation samedi soir, lors de Pays-Bas - Allemagne en Ligue des nations. L'attaquant de Schalke 04 démarre en pointe du 4-3-3 allemand, épaulé par Timo Werner et Thomas Müller à ses côtés. Leroy Sané démarre sur le banc, tout comme le Parisien Julian Draxler. Côté néerlandais, Ronaldo Koeman a décidé de se passer des services de Quincy Promes et Kevin Strootman (sur le banc au coup d'envoi) alors que le Lyonnais Kenny Tete n'est pas dans le groupe. L'attaquant Steven Bergwijn et le latéral Denzel Dumfries en profitent pour faire leurs grands débuts avec les Oranje alors que Marten de Roon va lui fêter sa sixième sélection au milieu. On retrouve bien sûr Memphis Depay en attaque, Ryan Babel sur l'aile et Georginio Wijnaldum dans l'entrejeu.

Unsere Startelf: 1 Neuer (C) - 3 Hector, 4 Ginter, 5 Hummels, 8 Kroos, 9 Werner, 11 Can, 13 Müller, 17 Boateng, 18 Kimmich, 23 Uth. #DieMannschaft #NEDGER pic.twitter.com/vRvdvd3ygB — Die Mannschaft (@DFB_Team) 13 octobre 2018