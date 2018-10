Allemagne: Neuer conforté face aux Bleus

Très critiqué au pays, comme bon nombre de ses compatriotes et partenaires, Manuel Neuer reste le numéro 1 de l'équipe d'Allemagne, qui sera au Stade de France pour défier l'équipe de France mardi soir, en Ligue A des nations. Le dernier rempart du Bayern Munich débutera bien contre les champions du monde, a confirmé le sélectionneur national.

"Je suis en bonne forme", a notamment assuré le gardien de but, pendant que Joachim Löw a lui déclaré: "Manuel Neuer n'est pas affecté par ces critiques, et il sera dans le but mardi".