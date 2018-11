Ce jeudi soir, à partir de 20h45, l'Allemagne, d'ores et déjà reléguée en Ligue B, accueille les Pays-Bas pour le dernier match de Ligue A des nations dans le groupe 1. Pour cette affiche, Joachim Löw a décidé d'aligner Toni Kroos et Mats Hummels, en remplacement de Kai Havertz et Matthias Ginter.

Le onze de départ: Neuer - Hummels, Rüdiger, Süle - Kimmich, Kehrer, Kroos, Schulz - Gnabry, Werner, Sané.