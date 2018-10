Allemagne-Ballack: "J'ai été surpris que Löw conserve son job" 

Le choix de Joachim Löw et de la Fédération allemande de football (DFB) de poursuivre leur collaboration, après le fiasco du dernier Mondial en Russie, où la National Mannschaft n'a non seulement pas su défendre son titre conquis 4 ans plus tôt, au Brésil, mais a été éliminée dès le premier tour, n'a pas suscité depuis de critique notable au sein du football allemand.

"Il était avec l'équipe depuis longtemps et parfois il faut admettre que les choses ne fonctionnent plus."

Un consensus que l'ancien capitaine de la sélection Michael Ballack brise aujourd'hui avec ses déclarations sur les ondes de Deutsche Welle : "Comme d'autres, j'ai été surpris qu'il conserve son job, estime l'ancien milieu de terrain, finaliste malheureux de la Coupe du monde 2002 et de l'Euro 2008, en exprimant tout haut ce que certains penseraient donc tout bas. Sans avoir sa liberté de parole. Il était avec l'équipe depuis longtemps et parfois il faut admettre que les choses ne fonctionnent plus."