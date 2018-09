Non content d’être devenu il y a peu l’entraîneur du PSG à réaliser les meilleurs débuts en Ligue 1, Thomas Tuchel peut désormais se targuer du meilleur début de saison du PSG dans le championnat. Vainqueur 4-1 de Reims, le club de la capitale en est en effet à sept victoires de rang et n’est plus qu’à un succès du record absolu de l’Olympique Lillois de 1936.

Une performance dont s’est réjoui le technicien allemand à l’issue de la rencontre. "Nous sommes très heureux d'être l'équipe qui bat ce record. C'était aujourd'hui un grand objectif, une grande motivation pour nous de gagner pour inscrire l'équipe dans l'histoire du club", a ainsi apprécié l’ancien coach du Borussia en conférence de presse.