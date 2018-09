Intenable en Ligue 1 avec sept victoires en sept matchs, 24 buts inscrits pour seulement 6 encaissés, le Paris Saint-Germain a en revanche débuté sa saison en Ligue des Champions avec une défaite sur la pelouse de Liverpool (3-2). Le championnat de France serait-il donc trop faible pour répondre aux ambitions du club de la capitale sur la scène européenne ?



Interrogé sur le sujet, vendredi en conférence de presse, Thomas Tuchel a répondu avec fermeté: "Non, non. Nous avons nos propres limites. Nous avons mis la barre très haute. Ce n'est pas facile de gagner tout le temps. Je ne suis pas d'accord avec ça. La Ligue 1 n'est pas un problème pour nous. Je ne partage pas du tout cet avis. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous pensez que c'est trop facile, c'est aussi parce que nous nous rendons les choses faciles. Notre défaite à Liverpool n'est pas due au fait que la Ligue 1 soit prétendument trop faible. Ce n'était pas forcément évident de commencer la saison aussi fort, on a d'ailleurs connu des difficultés sur certains matches. Face à Nice, c'est encore un gros match, mais nous serons prêts, comme pour la Ligue des Champions la semaine prochaine (la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade mercredi au Parc des Princes)".



Thomas Tuchel a d'ailleurs tenu à souligner les qualités des clubs français: "C'est une championnat très physique. Les attaquants sont très rapides, très dangereux, avec beaucoup de vitesse et d'endurance. C'est parfois très difficile de les contrôler. C'est un défi pour nous qui aimons avoir le ballon". Face à Nice, "une équipe de qualité", l'ancien coach du Borussia se méfie ainsi de la vitesse et de l'imprévisibilité de Mario Balotelli et Allan Saint-Maximin. Pour ce déplacement à l'Allianz Riviera, le PSG sera toujours privé de Dani Alves et Layvin Kurzawa, rejoints à l'infirmerie par Colin Dagba et Lassana Diarra. Thomas Meunier, Adrien Rabiot et Julian Draxler sont quant à eux incertains. Kylian Mbappé est en revanche de retour de suspension.



Tuchel : "Beaucoup de joueurs de qualité à Nice"