PSG : Emery annonce son départ

Une semaine après avoir rendu hommage à Arsène Wenger, lors de l'annonce de son départ d'Arsenal, Unai Emery a lui aussi révélé, ce vendredi en conférence de presse, qu'il ne serait plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

"J’ai eu une réunion avec le président et Antero (Henrique, le directeur sportif). Nous avons décidé de ne pas continuer ensemble la saison prochaine. Je l’ai dit aux joueurs. Je remercie le président, Antero, les joueurs, les supporters et vous (les journalistes) aussi pour les deux ans passés ici et le travail que nous avons fait ensemble. Il nous reste un match important, la finale de la Coupe de France (le 8 mai face aux Herbiers) et quatre matches de championnat pour bien finir la saison. J’ai demandé aux joueurs de continuer à être des compétiteurs, pour maintenir le rythme et le niveau de jeu", a ainsi confié le technicien espagnol.

En fin de contrat en juin prochain, l'ancien coach du FC Séville quitte le club de la capitale sans amertume, heureux d’avoir pu profiter de cette "expérience", avec sept nouveaux titres à son palmarès (un championnat de France, une Coupe de France, deux Coupes de la Ligue, deux Trophées des champions) et peut-être un septième avec une deuxième Coupe de France. Charge à son successeur de permettre au PSG de franchir un palier en Ligue des champions. "L’objectif premier c’est la Ligue des champions, mais il faut d’abord être fort en France. Il y a un processus, il faut être patient", prévient Unai Emery, qui se dit prêt à aider le futur entraîneur du PSG.