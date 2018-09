De retour dans le but marseillais, mercredi soir au stade Vélodrome lors de la 7e journée de Ligue 1, Steve Mandanda retient évidemment la victoire à l’arraché de l’OM contre Strasbourg (3-2). Mais le gardien olympien a aussi conscience des lacunes encore affichées par son équipe. "Il y a pas mal de choses à rectifier parce qu’on encaisse beaucoup trop de buts", a-t-il réagi en zone mixte.

"C’est tout un bloc. Les onze joueurs sur le terrain doivent faire les efforts. On doit être plus compacts et faire un peu moins d’erreurs. Après, sur un match comme celui d’aujourd’hui, c’est moins important parce qu’on gagne, mais…, a-t-il ajouté. Maintenant, il faut enchaîner. On a un match difficile qui nous attend dimanche à Lille, il faudra y aller pour prendre le maximum de points."