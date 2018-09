Pointé du doigt après les deux défaites concédées à la suite par l’Olympique de Marseille, face à l’Eintracht Francfort et à Lyon, Kevin Strootman tarde à répondre aux attentes placées en lui depuis son arrivée à l’OM.

L’international néerlandais a néanmoins vu Rudi Garcia prendre sa défense en conférence de presse. "On a gagné les deux premiers matchs avec Kevin, contre Monaco (3-2) et Guingamp (4-0). Il a besoin de s'intégrer encore, mais on l'a vu, ça peut être un joueur important. Après, quand l'équipe ne va pas bien, il ne faut pas non plus l'attendre comme le sauveur, a ainsi commenté l’entraîneur marseillais. Personne ne peut l'être. Tout le monde peut s'améliorer, pas seulement Kevin. A l'exception de Flo (Thauvin) et Dimitri (Payet), j'attends mieux de tout le monde, ça c'est sûr", a ainsi assuré l'entraîneur marseillais à la veille de la réception de Strasbourg.