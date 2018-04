OL-Genesio: "Ne pas tomber dans l’excès de confiance"

Troisième de Ligue 1 avant la réception de Nantes, samedi lors de la 35e journée (17h), l’OL espère rester sur sa bonne dynamique actuelle pour mettre la pression sur Monaco et Marseille, ses deux concurrents dans la course au podium. "Il ne faut pas se relâcher et continuer à faire des efforts et des sacrifices", a prévenu Bruno Genesio, jeudi en conférence de presse.

"Il faut se concentrer sur le duel à distance avec Marseille et après voir ce qu’il se passe par rapport à Monaco."

"On a un mois pour avoir une grande récompense au bout. Il faut avoir de la confiance car on est sur six victoires, mais ne pas non plus tomber dans l’excès de confiance qui peut se payer cash au haut niveau, a ajouté l’entraîneur lyonnais. Les joueurs sont très concernés et savent qu‘il y a un gros objectif à la fin." A savoir une qualification pour la Ligue des champions.

"Il faut se concentrer sur le duel à distance avec Marseille et après voir ce qu’il se passe par rapport à Monaco. Si on gagne les quatre matches on sera sur le podium. C’est à nous de nous concentrer", a-t-il conclu. Après leur rencontre face aux Canaris, les Gones affronteront Troyes, Strasbourg et Nice, avec un seul déplacement en Alsace au programme. Un bon calendrier, donc.