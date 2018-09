Au sortir d'un succès (1-2) aussi probant qu'inattendu sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions mercredi, l'Olympique Lyonnais doit préparer la réception de l'Olympique de Marseille, dimanche soir en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Mais pour Bruno Genesio, un enchaînement de deux grands rendez-vous n'apparaît pas comme un problème majeur.

"Ce sont des matches simples à préparer en termes de motivation, mais il faut beaucoup d’autres ingrédients pour gagner un match contre Marseille. L’OM, c’est niveau Ligue des champions, c’est le très haut niveau, on doit être capable de garder le même niveau que contre City face à cet adversaire. On peut passer au travers de temps en temps mais sur 90% du temps, on doit être là", a déclaré l'entraîneur des Gones.