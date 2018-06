Nice-Rivère: "Patrick (Vieira) était l'homme qu'il nous fallait"

Jean-Pierre Rivère a livré ses premiers mots sur l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc des Aiglons, officialisée ce lundi.

"Il a une expérience très intéressante du très haut niveau en tant que joueur, et c’est un entraîneur qui pratique son métier depuis plusieurs années maintenant. Nous le pensons capable de faire progresser nos joueurs. On se souvient bien sûr du gagneur qu’il était sur le terrain, et l’on espère aussi qu’il saura transmettre cette culture-là", a ainsi déclaré le président niçois sur le site du club.

L'ancien coach du New York City FC aura notamment pour mission de faire progresser les jeunes du club: "Arrivés à ce stade de notre projet, il nous faut nous recentrer sur certains objectifs, notamment les jeunes. Et j’ai rapidement acquis la conviction que Patrick était l’homme qu’il nous fallait. On lui fixe pour seul objectif de faire du mieux possible. On sera avec lui".