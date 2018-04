Lyon : Genesio "supporter de l'OM"

Après avoir asséné un coup de poing à Walid Baaloul, un intendant de l’OM, lors des échauffourées qui avaient éclaté à l’issue du dernier Olympico le 18 mars, Anthony Lopes a écopé de trois matches de suspension, comme le Marseillais Adil Rami. Et cette décision a déclenché la colère des dirigeants phocéens, qui avaient apporté un dossier très fourni mardi devant la commission de discipline de la LFP (Ligue de Football Professionnel), détaillant les jours d’incapacité de leur employé et le passif du gardien lyonnais, qui n’en est pas à son premier dérapage.

"Je serai supporter de l'OM en Coupe d'Europe"

"Oui, et ils réclamaient aussi des points en moins, deux de suspension pour Anthony Lopes, de la prison... Peu importe, ce qu'ils ont réclamé. Le plus important, c'est que la commission a fait son travail et je pense qu'elle l'a plutôt bien fait", a réagi Bruno Genesio, à peine ironique, jeudi en conférence de presse.

Un entraîneur de l’OL qui "prend acte" de cette décision et assure ne pas en vouloir à ses adversaires, et rivaux pour un accessit en Ligue des champions, qu'il soutiendra en Ligue Europa: "Je serai supporter de l'OM en Coupe d'Europe. Et je trouve dommage, ce qui est assez français selon moi, que lorsqu'un club français est engagé en Coupe d'Europe, on soit presque supporter du club étranger. On ferait mieux de se supporter et d'être ensemble. Plutôt que d'entendre que Marseille va venir à Lyon pour casser le stade... Ça me fatigue."