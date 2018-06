Annoncée depuis plusieurs jours, l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc niçois a été confirmée ce lundi à la mi-journée. L'ancien milieu de terrain reconverti entraîneur était pisté depuis plusieurs mois par le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, pour succéder à Lucien Favre, parti au Borussia Dortmund, après deux années sur la Côte d'Azur (3e au classement de Ligue 1 en 2016-2017, 8e en 2017-2018). Patrick Vieira, 41 ans, qui a débuté sa carrière d'entraîneur chez les jeunes de Manchester United, avant de rejoindre le New York City FC en janvier 2016, aura pour mission de maintenir les Aiglons dans le haut du classement, tout en permettant aux jeunes joueurs du club (Sarr, Burner, Srarfi, Marcel, Lusamba, Makengo, Sacko) de s'épanouir au plus haut-niveau. "Ce dernier a séduit les décideurs niçois par son profil, son dynamisme, son charisme et une philosophie qui s’inscrit pleinement dans le projet rouge et noir", précise le communiqué du club azuréen.

"Ce dernier a séduit les décideurs niçois par son profil, son dynamisme, son charisme et une philosophie qui s’inscrit pleinement dans le projet rouge et noir" Communiqué de l'OGC Nice

C'est en tout cas un joli coup médiatique réalisé par le président Rivère, qui, après avoir confié les rênes de l'équipe niçoise à deux entraîneurs d'expérience, a réussi à convaincre un grand nom du football français d'adhérer à son projet. Champion du monde en 98 et champion d'Europe en 2000 avec les Bleus dont il a porté le brassard (107 sélections, 6 buts), Patrick Vieira, qui a également marqué les esprits en Angleterre (Arsenal, Manchester City) et en Italie (AC Milan, Juve, Inter) pourra mettre son expérience et son carnet d'adresses au profit d'une équipe qui débute un nouveau cycle. Les Aiglons s'apprêtent en effet à perdre plusieurs cadres. Seri, Pléa et Balotelli ont tous un bon de sortie, alors que l'arrivée du Brésilien Danilo Barbosa (ex-Braga) a été officialisée dimanche.

C'est aussi une forme de retour aux sources pour le natif de Dakar, qui a débuté sa carrière professionnelle à Cannes et a gardé des attaches dans la région. Selon Nice-Matin, il possède toujours une maison au Cannet.