L’Olympique de Marseille a arraché la victoire face à Strasbourg mercredi lors de la 7e journée (3-2). Un but dans le temps additionnel signé Germain a répondu à l’égalisation tardive de Da Costa (89e)…

"C'est assez incroyable. Il n'y a que mon groupe pour me faire des choses comme ça. Se voir égalisé après avoir bataillé trente minutes au moins à dix contre onze, et on tenait, puis finalement, Strasbourg a fait une belle action et a égalisé carrément au bout du match. Mais on a profité du temps additionnel -à dix !- pour aller chercher la victoire chez nous. C'était un grand moment au niveau émotion, et c'est surtout trois points bienvenus, parce que ça va nous permettre de remonter sur le podium, là où on veut être", a expliqué Rudi Garcia pour le site du club.