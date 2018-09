Après le temps de la patience, celui des récompenses. Tout du moins pour Steve Mandanda qui va retrouver sa place dans le but de l’Olympique de Marseille à la place de Yohann Pelé. Un intérim qui durait depuis le 19 août et la blessure du champion du monde face à Nîmes. Rudi Garcia a bien pris le temps de laisser son portier titulaire remonter en puissance pour mieux le relancer à bloc ce mercredi pour la réception de Strasbourg.

"J'espère que ça va être le vrai départ de sa saison. L'objectif est de le retrouver dans les buts et qu'il soit performant, mais aussi qu'il y reste et qu'il puisse durer en étant bien physiquement. Il s'est préparé au mieux, il a beaucoup travaillé et il piaffe d'impatience", plaide l’entraîneur de l’OM pour La Provence. Une volonté de ne pas prendre de risque assez logique.

Mais après un duel perdu à Lyon avec quelques trous d’air défensifs conséquents (2-4), sa présence ne sera pas de trop. D’autant qu’à l’inverse, Rolando et Rami sont toujours blessés ou en reprise tandis que Caleta Car est suspendu. "Steve a beaucoup d'importance pour nous. Il fait partie des meilleurs gardiens en France. On attendait qu'il soit à 100 %, qu'il ait dix jours de préparation", ajoute Garcia pour mieux justifier son choix de ne pas l’avoir intégré au groupe qui a effectué le déplacement à Lyon.

C’est donc avec Mandanda que l’OM doit reprendre sa marche en avant après deux revers consécutifs contre l’OL et Francfort. C’est d’autant plus important que le mois d’octobre ne sera pas tendre avec les Olympiens.