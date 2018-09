C’est un véritable match à six points que s’apprêtent à livrer l’OL et l’OM au Groupama Stadium, dimanche, en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Une victoire marseillaise et Lyon se retrouvera à six longueurs de son bourreau. Un succès des Gones à domicile en revanche et ces derniers recolleront au classement. "On tire des conclusions après chaque match qui sont démontées trois jours plus tard, le foot est comme ça, nuance cependant Bruno Genesio. Un résultat positif lancerait notre saison car on serait propulsé en haut de tableau, là où on doit être. Mais ce ne sera que la 6e journée…"

"On ne sera ni sauvés des eaux ni noyés dimanche."

Non content d’avoir épinglé à son tableau de chasse le Manchester City de Pep Guardiola mercredi en Ligue des champions (1-2 à l’Etihad Stadium), le technicien lyonnais persiste et signe quant à sa vision du choc dominical. "L’OM, c’est niveau Champions League. C’est sûr que ça peut être important pour la confiance si on enchaîne après l’exploit de mercredi. Il y a un vrai enjeu de points mais pas de classement. Comme l’an dernier quand on a gagné à Marseille alors qu’on avait cinq points de retard… Bien sûr, les confrontations directes sont importantes mais je le répète, il restera 32 journées derrière. On ne sera ni sauvés des eaux ni noyés dimanche."

"Le rival, c’est Saint-Etienne !"

Ces dernières années, "l’Olympico" a pris de l’ampleur dans le paysage footballistique français – toujours plus houleux sur et hors du terrain – mais pour Bruno Genesio, rien ne vaut un bon derby. "Marseille et Lyon, ce sont deux clubs avec une histoire, deux villes de foot donc ça donne des matches passionnés et passionnants, avec pas mal de buts en général. C’est aussi un peu électrique mais c’est ce qui fait le charme de ces matches. On espère qu’il y aura deux bonnes équipes sur le terrain, un très bon arbitre… et il y aura la VAR… Je ne me soucie pas d’éventuelles provocations de l’adversaire. Je n’en parlerai pas avec mes joueurs. Entre l’OL et l’OM, il n’y a pas de nouvelle rivalité selon moi. Pour Lyon, le rival c’est Saint-Etienne !"

Une analyse un brin subjective reprise à son compte par Houssem Aouar, l’une des pépites de la formation rhodanienne. "Une telle affiche est bénéfique pour notre championnat car ça donne généralement des matches spectaculaires. On est au coude à coude avec Marseille chaque saison, ça rend les matches électriques et âpres mais ça n’a rien à voir avec le derby contre Saint-Etienne…" Pas question donc, côté lyonnais, de mettre plus de pression qu’il n’en faut sur un choc du championnat devenu décisif au fil des ans dans la course à la Ligue des champions. Pas sûr que les Phocéens n’abordent la partie aussi détachés dimanche. La saison passée, après la rencontre remportée par les Gones au Vélodrome (2-3) et conclue dans une atmosphère explosive, Florian Thauvin n’avait pas caché son amertume devant la presse: "Ils le paieront", avait-il promis.