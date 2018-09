A son avantage face à Strasbourg, Valère Germain a été récompensé de ses efforts en inscrivant le but de la victoire dans les arrêts de jeu.

Un but que le héros de la soirée appréciait à l’aune du collectif. "Ça fait du bien parce que ça nous permet de prendre les trois points. Ça n’a pas été un match facile, on a mal débuté et à 2-1, c’était bien payé pour nous, a ainsi apprécié le buteur marseillais dans des propos rapportés par France Bleu. C’est bien qu’on ait gagné. On n’a pas fait un top match mais on a eu l’état d’esprit. On s’est arrachés."

Et l’ancien Monégasque de renchérir. "S’il n’y a pas le bon appel et le bon centre d’Hiro (Sakai), il n’y pas de but. Pareil pour le corner tiré par Florian (Thauvin). C’est un travail d’équipe. C’est vrai que ça fait deux fois qu’heureusement, ça tombe sur moi mais la prochaine fois, ce sera peut-être un autre. Le plus important, c’est de gagner."