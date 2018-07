Où l'on reparle de Mario Balotelli... L'Italie a beau faire partie de grands absents d'une Coupe du monde qui centralise toute l'attention de la planète football actuellement, l'attaquant de la Nazionale reste une attraction à l'échelle hexagonale. Auteur de deux derniers exercices pleins sous les couleurs de l'OGC Nice, l'intéressé n'a pas caché ses envies d'ailleurs depuis quelques mois, et a de fait été annoncé de retour en Serie A, ou en renfort de choix pour l'Olympique de Marseille. En attendant, celui qui dispose encore d'une saison de contrat à honorer avec les Aiglons semble bel et bien décidé à exploiter au mieux le bon de sortie dont il dispose.

Pour preuve, "Super Mario" a même poussé sa démarche jusqu'à manquer la reprise de l'entraînement, programmée ce lundi au Gym. Le nouvel entraîneur, Patrick Vieira, chargé de faire oublier Lucien Favre, qui officie désormais au chevet du Borussia Dortmund, avait pourtant appuyé sa demande auprès du principal intéressé en amont, exprimant publiquement son souhaite de le voir reprendre l'entraînement à Nice. Malgré le passé commun aux deux hommes, ça n'a apparemment pas suffi.

"Il était attendu et ce n'était pas prévu qu'il ne vienne pas ce matin. On prend acte. On va le contacter pour savoir ce qu'il veut faire" Patrick Vieira

Car selon les information de Nice-Matin, Balotelli a séché les retrouvailles à l'OGCN, et la prise de contact entre le groupe et son tout nouveau coach. Le message est donc limpide, au cas où certains douteraient encore des intentions du buteur transalpin et de son agent, Mino Raiola. "Il était attendu et ce n'était pas prévu qu'il ne vienne pas ce matin. On prend acte. On va le contacter pour savoir ce qu'il veut faire", a pris soin de commenter le champion du monde 1998, finalement assez peu surpris du constat dressé. Sauf que pour l'heure, rien n'indique qu'un club a effectivement payé l'indemnité de transfert due à Nice pour le transfert de l'ancien Rossonero ou Nerazzurro.