Après OM-OL, Garcia n'imagine aucune sanction

Il y a une dizaine de jours, l'Olympique de Marseille était tombé de haut à domicile, surpris par un Olympique Lyonnais (2-3) jusqu'alors en mauvaise posture mais qui avait réussi à profiter des errances et du match raté des locaux. Cette affiche de clôture de la 30e journée de Ligue 1 a donc permis de relancer la course au podium, mais avait surtout défrayé la chronique pour les incidents qui avaient suivi le coup de sifflet final, au cours desquels Adil Rami, Marcelo et Anthony Lopes n'avaient pas été les moins impliqués. Le défenseur phocéen et ses acolytes rhodaniens devront par ailleurs s'expliquer devant la commission de discipline de la LFP à ce sujet.

Mais concernant son international tricolore, Rudi Garcia ne semble avoir aucune inquiétude. C'est en tout cas la posture que le coach marseillais a décidé d'adopter face à la presse ce jeudi. "Il y a eu beaucoup de mots mais aucun Marseillais n'a levé la main sur un Lyonnais, donc je n'imagine pas qu'on sera sanctionné", a commenté l'ancien entraîneur du Losc ou de l'AS Rome. Adil Rami, passablement énervé, était apparu insistant sur l'envie d'en découdre avec Marcelo, mais avait été retenu par son camp. Reste à savoir si les autorités compétentes se rangeront à cet avis forcément subjectif, elles qui rendront leur verdict dans cette affaire le jeudi 12 avril.

En attendant, l'OM doit repartir au combat et passer outre la frustration et la déception de ce revers concédé sur son terrain, face à un rival et concurrent direct dans la course à la deuxième place. "C'est un match qui nous a fait vraiment mal, a reconnu Maxime Lopez. Il reste huit matchs, ce sont huit finales. On n'a que deux points d'avance sur Lyon, au moindre faux pas, ils peuvent nous passer devant". Rudi Garcia préfère lui retenir la "fin de saison passionnante" qui attend son équipe. "On est troisième, toujours en compétition en Ligue Europa, il nous reste dix matchs au minimum, et on va essayer d'aller le plus loin dans les deux compétitions qu'il nous reste", explique-t-il. Il faudra donc passer à l'acte dès samedi après-midi à Dijon, en match décalé de la 31e levée de L1, sans Florian Thauvin et peut-être sans Hiroki Sakai par ailleurs. Mais, "on y va avec beaucoup d'ambition, et beaucoup d'envie", promet Rudi Garcia.