Verratti, "le seul vrai talent du foot italien"

Incapable de se qualifier pour la dernière Coupe du monde, éliminée en barrages par la Suède, la Squadra Azzurra traverse l’une des pires périodes de son histoire. Et les derniers résultats des hommes de Roberto Mancini, le nouveau sélectionneur, n’incitent pas à l’optimisme, l’Italie, pour ses débuts dans la Ligue des Nations, ayant dû se contenter d’un match nul face à la Pologne à domicile (1-1) avant de s’incliner au Portugal (1-0).

Des résultats qui n’ont vraisemblablement pas surpris Gianluigi Buffon. Car pour le gardien parisien, l’Italie manque cruellement de talent. En attestent ses propos sur Marco Verratti dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. "Marco est un joueur incroyable", s’est-il enthousiasmé, ajoutant, cinglant: "A l'heure actuelle, c'est le seul vrai talent du foot italien par son jeu, son toucher de balle et sa vision du jeu."

L’ancien Turinois est d’ailleurs convaincu que si Marco Verratti ne donne pas la pleine mesure de son talent avec la sélection nationale, c’est à cause des joueurs qui l’accompagnent sous le maillot bleu azur. "Quand il joue avec des joueurs normaux, il peut rencontrer des difficultés parce qu'ils ne le comprennent pas. Parfois, des joueurs trop forts ont du mal à se faire comprendre. Ici, il a la chance de jouer avec de grands joueurs qui arrivent à comprendre rapidement où le ballon va aller, et où ils doivent faire l'appel. On voit que tout devient plus facile", a en effet ajouté le gardien parisien. Une théorie qui est souvent avancée pour expliquer les difficultés de Lionel Messi avec l’Argentine…