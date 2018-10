Vahid Halilhodzic, nouvel entraineur du FC Nantes

Le match nul (1-1) enregistré à Lyon, ce week-end, aura donc été le 8e et dernier match dirigé par Miguel Cardoso sur le banc du FC Nantes.

Ce résultat, pourtant méritoire après 7 premières journées marquées par une seule victoire à Strasbourg (3-2) et 4 défaites dont 2 ont été concédées à La Beaujoire, n'aura pas sauvé le technicien portugais, pas plus que le soutien de ses joueurs, décidés à adhérer à ses idées portées sur le beau jeu et l'attaque. Ce mardi, le FCN annonce que les deux parties "ont, d'un commun accord, décidé de mettre un terme à leur collaboration". Dans la foulée, c'est sans surprise le retour de Vahid Halilhodzic qui est entériné par le club octuple champion de France, dont l'ancien attaquant avait défendu les couleurs de 1981 à 1986 avec notamment un titre de champion en 1983 et une finale de Coupe de France la même année.

"Coach Vahid" signe un contrat de 2 ans avec les Canaris et devrait diriger ce mardi sa première séance en tant qu'entraîneur à La Jonelière.